Minder dan 4000 coronagevallen afgelopen etmaal in Nederaland

Voor het eerst sinds 4 oktober zijn in een etmaal minder dan 4000 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kwamen 3979 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dat had op maandag iets meer dan 5200 vastgestelde besmettingen gemeld. In de afgelopen weken ligt het aantal besmettingen op dinsdagen doorgaans wat lager dan op de dagen erna. Dat kan ermee te maken hebben dat minder mensen zich laten testen in weekeindes. Vorige week dinsdag kwamen er iets meer dan 4300 gevallen bij, de dinsdag daarvoor meer dan 4600 en nog een dinsdag eerder (3 november) meer dan 7700.

In Amsterdam kwamen afgelopen etmaal 202 besmettingen aan het licht. In Den Haag werden 130 inwoners positief getest en in Rotterdam 116. Verder werden 79 besmettingen vastgesteld in Almere en 70 in Utrecht.



Positief getest

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 90, tegen 54 op maandag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden.

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 494.000 Nederlanders positief getest. Dat aantal komt in de loop van deze week boven de half miljoen uit. Het aantal sterfgevallen kwam dinsdag boven de 9000 uit. Het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen ligt vermoedelijk hoger.

