Rotterdamse imam Khalil el Moumni (79) overleden

De Rotterdamse imam Khalil el Moumni is op 79-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Binnen de Marokkaanse gemeenschap genoot El Moumni zeer veel respect. De in Marokko geboren El Moumni was sinds 1991 imam in de Annasr-moskee in Rotterdam-West.

Hij ging in 2006 met pensioen en ging afwisselend in Nederland en Marokko wonen. Tijdens zijn loopbaan drong hij er bij de moskeegangers op aan dat zij de moskee niet alleen moeten zien als een gebedshuis, maar ook als een plek om maatschappelijke activiteiten te ontwikkelen.

De imam werd in islamitische kringen geprezen om zijn kennis van de Koran en heeft zelf ook een aantal boeken op zijn naam staan. In het persoonlijke 'Waarom ben ik moslim' schrijft hij warm te zijn ontvangen in Nederland. Rotterdam werd al gauw zijn stad. "Als je de moskee binnenkomt, heb je helemaal niet het gevoel dat je in een ongelovig land bent."



Hij was vaak te gast in tientallen moskeeën in Nederland en sprak geregeld met studenten van de universiteiten van Delft en Rotterdam.

Rechtszaak Zijn uitspraken over homoseksualiteit veroorzaakten begin deze eeuw echter een storm aan maatschappelijke verontwaardiging en leverde hem zelfs een rechtszaak op vanwege discriminatie.



El Moumni vergeleek in 2001 in het TV-programma Nova homoseksualiteit met een besmettelijke ziekte. De rechtbank in Rotterdam en het gerechtshof in Den Haag spraken El Moumni het jaar daarop vrij van de beschuldiging van discriminatie. Daarbij lieten de rechters meewegen dat over de weergave van El Moumni’s woorden door Nova verschillend kan worden gedacht.

De imam gebruikte het woord "marat"d, wat "besmettelijke ziekte" betekent, maar ook kan worden vertaald als "afwijking" of "opvoedingsziekte".



Uit het interview waren daarnaast quotes weggelaten waarin de imam zijn uitspraken van context voorzag.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un

