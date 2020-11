Marokko: Imam-opleiding wordt in januari hervat

Het internationale imam-trainingsprogramma in Rabat zal in januari 2021 worden hervat.

Dat meldde de Marokkaanse Minister van Islamitische Zaken Ahmed Taoufiq maandag tegenover de Tweede Kamer. Volgens de minister wordt bij de hervatting van de imamopleiding rekening gehouden met de preventiemaatregelen tegen het coronavirus.

Marokko lanceerde het gerenommeerde trainingsprogramma van het Mohammed VI-instituut in 2014 en biedt trainingen over uiteenlopende onderwerpen, waaronder de sharia (islamitisch recht).

De opleiding van imams, mourchidine en mourchidate heeft bilaterale overeenkomsten met tientallen landen en trekt duizenden imams uit onder meer Mali, Guinee, Ivoorkust, Nigeria, Gabon, Tsjaad en Frankrijk. In 2019 studeerden meer dan 2.100 imams af.



Het instituut zal voor het komende studiejaar ook studenten ontvangen uit Niger en Thailand.

Europa

Jaarlijks stuurt Marokko honderden imams naar Europa om de "gematigde islam" te prediken. Waar Frankrijk en Marokko in 2018 nog nauw samenwerkten om Franse imams op te leiden lijkt het erop dat het West-Europese land nu een andere weg in slaat.



De Franse president Macron maakte eerder dit jaar bekend geen "zelfstandige" Marokkaanse imams meer te willen. De strategie van Macron had onder meer als doel de imamopleiding alsook de financiering van moskeeën uit het buitenland te herzien. Na de recente aanslagen in Nice en Parijs belandde de imam-opleiding weer op de politieke agenda.

De Franse buitenlandminister Jean Yves Le Drian bracht onlangs een tweedaags bezoek aan Marokko. De minister bezocht onder meer het Mohammed VI Instituut voor de imamopleidingen.



Ook EU-president Charles Michel riep onlangs op tot de oprichting van een Europees instituut voor de opleiding van imams. Dat is nodig om "de ideologie van haat te kunnen bestrijden", zei hij begin november in Wenen. Hij was daar om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op 3 november.

De leiders van Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland beraden zich tijdens de 'minitop' van de EU samen met de voorzitter van de Europese Raad en die van de Europese Commissie over de recente terreurdreiging in Europa.



Heropening van moskeeën in Marokko

Taoufiq sprak ook over de aangekondigde opening van nog eens 1.700 moskeeën in het land en zei dat het werkelijke aantal echter afhankelijk is van de epidemiologische situatie in het land. De hervatting van gebedsdiensten in nog meer gebedshuizen was bedoeld om de toenemende druk op het huidige aantal geopende moskeeën te verlichten.

In verband met de uitbraak van het coronavirus werden moskeeën in Marokko op 16 maart gesloten. Als onderdeel van het pakket aan coronaversoepelingen mochten half juli zo'n 5.000 van de 15.000 staatsmoskeeën weer de deuren openen.



Ondanks de versoepelingen en heropeningen bleef het verrichten van het vrijdaggebed in moskeeën lange tijd verboden. Daar kwam 16 oktober pas verandering in, de vrijdagpreek werd echter wel beperkt tot maximaal 15 minuten.

Ook gingen de heropeningen gepaard met strenge voorwaarden en richtlijnen. Mondkapjes, fysieke afstand, desinfecterende middelen, een eigen koran en gebedskleed en thuis de wassing verrichten zijn inmiddels doornormale praktijken.

