Ziyech begint op bank bij Chelsea tegen Rennes

sport 24 nov 18:16

Hakim Ziyech begint bij Chelsea op de bank in de wedstrijd in de Champions League in Frankrijk tegen Rennes, dinsdagavond om 18.55 uur.

De Marokkaans international, die in de zomer overkwam van Ajax, had de laatste weken steeds een basisplaats gekregen van coach Frank Lampard. Vermoedelijk krijgt hij even wat rust. Chelsea leidt in de groep na drie wedstrijden met 7 punten, evenveel als Sevilla. Rennes heeft pas 1 punt veroverd. Sevilla speelt uit bij Krasnodar, dat ook nog maar 1 punt heeft. Luuk de Jong leidt de aanval bij de Spanjaarden. Tonny Vilhena zit op de bank bij de Russen. De oud-Feyenoorder verliet onlangs het trainingskamp van het Nederlands elftal wegens een besmetting met het coronavirus. © ANP 2020