Casablanca: 10 jaar celstraf voor moeder die 3 kinderen van dak duwde

De rechtbank in Casablanca heeft een vrouw veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar wegens de moordpoging op haar drie kinderen

Het gezinsdrama gebeurde in oktober 2019 in de wijk Anassi in Casablanca. De vrouw duwde haar drie kinderen van het dak op de vierde verdieping van het flatgebouw.

De 14-jarige zoon liep meerdere botbreuken op aan zijn been en voet. De twee jongste kinderen raakten gewond aan het hoofd en borst.

De man was op het moment van het drama niet thuis. Beide ouders werden door de politie gearresteerd. De vader werd vrijgelaten, de 33-jarige moeder Rabia werd beschuldigd van poging tot moord.



De vrouw beweerde zich niks van het incident te herinneren. Ze kampte naar verluidt al jarenlang met een psychische stoornis die in 2019 een dieptepunt bereikte door huwelijksproblemen met haar man. Die zouden zijn aangewakkerd door geldproblemen en door haar schoonmoeder die bij het stel inwoonde.

De vrouw raakte verzeild in een depressie toen ze tien jaar geleden trouwde met haar huidige echtgenoot en vader van haar drie kinderen, nadat haar familiale verloofde kwam te overlijden.



Onderzoek van de rechtbank naar de toerekeningsvatbaarheid van de vrouw bevestigde het verhaal.

De vrouw had een moeilijke jeugd gehad nadat haar moeder haar op jonge leeftijd had verlaten. Ze moest noodgedwongen intrekken bij haar grootvader en daarna bij haar tante.

