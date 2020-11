Boulmane: doden en gewonden bij ambulance-ongeluk

Bij een verkeersongeval met een ambulance zijn maandag drie mensen overleden, twee andere raakten gewond.

Het ongeval deed zich maandagmiddag voor op zo'n 30 kilometer van Missour in de provincie Boulmane. De ambulance vervoerde vijf mensen, waaronder patiënten met nierfalen.

Volgens lokale bronnen waren de dodelijke slachtoffers, twee mannen en een vrouw, onderweg naar een dialysecentrum. Het drietal is afkomstig uit Imouzzer, Marmoucha en Serghina.

De ambulancechauffeur en bijrijder raakten raakten gewond en zijn voor behandeling overgebracht naar het Al Massira-ziekenhuis in Missour.



De oorzaak van het ongeval is onbekend. Lokale bewoners melden echter dat er vaak hard wordt gereden op de weg. Ook klaagden ze over het gebrek aan medische diensten in de regio waardoor het noodzakelijk is om lange afstanden af te leggen voor medische zorg in Missour of Fez.

In januari van dit jaar kwam ook al een patiënt om het leven toen een ambulance hem vervoerde van Outat El Haj naar het ziekenhuis van Missour.

