Casablanca: levenslang voor politieagent die 2 mensen doodschoot (video)

De politie-inspecteur die in 2019 twee mensen doodschoot is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf

Het incident gebeurde in juli 2019 in Casablanca. De agent die werkzaam was in het district Anfa vuurde in totaal twee kogels af, die leidden tot de dood van een 35-jarige man en een 40-jarige vrouw.

De agent beweerde aanvankelijk uit noodweer te hebben gehandeld toen hij probeerde vier dronken feestgangers op straat te arresteren.

Verklaringen van meerdere getuigen spraken het verhaal van de agent tegen en uit onderzoek van de nationale veiligheidsdienst DGSN bleek niet lang daarna dat de agent buitensporig geweld had gebruikt. De agent werd geschorst.



Op uitgelekte videobeelden die door omwonenden werden gefilmd bleek echter dat de agent het tweetal koelbloedig had geëxecuteerd. Op beelden is vastgelegd hoe de vrouw door het hoofd werd geschoten.

In de 48-seconden durende video is te zien dat de vrouw ontdaan is door de dood van het eerste slachtoffer en naar de agent schreeuwt "Shino dar, shino dar" (wat heeft hij gedaan, wat heeft hij gedaan). De vrouw wordt vervolgens door een andere persoon geduwd en struikelt over het lichaam van de dode man, waarna de agent in burger haar door het hoofd schoot.



De geschorste agent werd een dag later gearresteerd in Cabo Negro, in het uiterste noorden van Marokko.

Naast de agent werden ook zes andere personen in hechtenis geplaatst. Ze werden verdacht van het misleiden van de gerechtelijke politie door valse informatie te verstrekken over de omstandigheden van deze zaak.

