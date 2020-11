Ophef om acteur Saïd Naciri na video over coronabesmetting (video)

De Marokkaanse acteur en professionele grappenmaker Saïd Naciri heeft afgelopen weekend in een YouTube-video zijn besmetting met COVID-19 aangekondigd.

Internetgebruikers twijfelen echter aan de oprechtheid van het verhaal van Naciri en vermoeden dat de beelden een advertentie zijn voor de kliniek waar Naciri werd behandeld.

De video werd op 21 november op het officiële YouTube-kanaal van Naciri gepubliceerd en inmiddels meer dan een miljoen keer bekeken. In de 12 minuten durende video vertelt Naciri vanuit zijn intensive care-bed over zijn wekenlange worsteling met het coronavirus.

"Ik vecht al bijna 25 dagen tegen de dood en COVID-19", zegt Naciri in de eerste seconden van de video. Puffend, zuchtend en kreunend vertelt de 60-jarige artiest over zijn pijn en lijden van de afgelopen weken. Hij beschreef de lijdensweg als "de moeilijkste" periode in zijn leven.



Naciri heeft eerder dit jaar zijn broer verloren aan het coronavirus. Zijn broer Mohammed overleed in april in een Franse kliniek. Emotioneel vertelt hij dat ook zijn vrouw en dochter het longvirus hebben opgelopen. Zijn 8-maanden zwangere dochter onderging een keizersnede om de gezondheid van haar kind te beschermen.

"Wat mij het meest raakte was de machteloosheid toen mijn hoogzwangere dochter een keizersnede onderging", zei Naciri. "Gelukkig heeft mijn kleindochter het virus niet opgelopen. Maar ze leed aan een ontsteking en werd overgebracht naar een andere kliniek", voegde hij toe.



Reclame?

Direct na zijn emotionele verhaal begon Naciri de particuliere kliniek te prijzen waarin hij en zijn familie zijn ondergebracht. Hij noemde herhaaldelijk de naam van de kliniek en sprak lovend over de artsen die hem behandelden en de kwaliteit van de apparatuur van de medische instelling.

"Ik bevond me tussen leven en dood. Het virus had mijn longen geraakt en ik kon niet meer ademen. Maar ik had meer dan 10 gespecialiseerde artsen om me heen", vertelt de acteur.



Ondanks de steun van duizenden Marokkanen hebben anderen zijn verhaal in twijfel getrokken. Het "overdreven" aanprijzen van de privékliniek is volgens velen het bewijs dat de video slechts een commerciële stunt betreft.

Het feit dat aan het begin van de video de naam van de kliniek in beeld komt en gebruik wordt gemaakt van video- en geluidseffecten om de beelden dramatischer en spannender te maken is volgens velen het bewijs dat de video een reclameboodschap is.



Critici vroegen zich ook af hoe de cameraman toegang kreeg tot de intensive care waar Naciri ligt. In Marokkaanse ziekenhuizen mag alleen medisch personeel de units betreden waar coronapatiënten zijn opgevangen.

Ook vinden velen het verdacht dat Naciri op 11 november video een komische video had gepubliceerd. De acteur zou volgens zijn eigen verhaal immers al 25 dagen tegen het virus vechten.

