Frankrijk verbiedt filmen en fotograferen van agenten

Ondanks felle protesten gaat Frankrijk het filmen en fotograferen van agenten aan banden leggen.

Tegenstanders spreken onder meer over een aantasting van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Een ruime meerderheid van het parlement stemde in met het omstreden verbod.

Daardoor wordt het verspreiden van beelden met herkenbare politieagenten een misdrijf als de verspreider de kwaadaardige bedoeling heeft een agent schade te berokkenen.

Franse media, voorvechters van persvrijheid en actiegroepen als de gele hesjes en Extinction Rebellion vinden het maar niets. Activisten klagen al langer dat de politie hardhandig optreedt en vrezen dat machtsmisbruik straks straffeloos blijft. Nu kunnen met beelden misstanden aan de kaak worden gesteld.



Noodzakelijk

De Franse regering meent dat de wet noodzakelijk is om "hen te beschermen die ons beschermen". Agenten in Frankrijk waren de afgelopen tijd steeds meer het doelwit van bedreigingen en geweld.

Politieagenten en hun families hebben ook bescherming nodig tegen pesterijen, zowel online als persoonlijk als ze buiten dienst zijn. Als tegemoetkoming aan de critici beloofde premier Castex de wet te laten toetsen door de Grondwettelijke Raad.



De Europese Commissie in Brussel benadrukte onlangs nog dat het in crisistijden "belangrijker dan ooit" is dat de pers niet wordt belemmerd. De commissie kan onderzoeken of de nieuwe wet indruist tegen Europese regels.

Zaterdag gingen nog enkele duizenden mensen in Parijs en andere steden de straat om te protesteren tegen de wet. Op een overtreding staat maximaal een jaar gevangenisstraf en een boete van 45.000 euro.

