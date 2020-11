Sinopharm wil coronavaccin op markt brengen

De Chinese vaccinontwikkelaar China National Biotec Group (CNBG) wil zijn coronavaccin op de markt brengen en heeft daar formeel toestemming voor gevraagd.

Als de Chinese autoriteiten een aanvraag daarvoor goedkeuren, zal het dochterbedrijf van farmaceut Sinopharm de tweede ontwikkelaar zijn die een vaccin voor publiek gebruik beschikbaar kan stellen.

Rusland ging CNBG in augustus voor. Farmaceuten zoals Pfizer en AstraZeneca zijn nog in het stadium van het aanvragen van toestemming voor noodgebruik van hun mogelijke injecties tegen corona. Die toestemming verleende China maanden geleden al aan zijn ontwikkelaars.

De aanvraag bevat mogelijk ook tussentijdse testgegevens, van onderzoeken die CNBG uitvoerde op tienduizenden proefpersonen in het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Marokko.



Sinopharm heeft naar eigen zeggen al bijna een miljoen mensen in China ingeënt tegen het coronavirus. Er zijn geen meldingen van ernstige bijwerkingen, "slechts enkelen hebben milde symptomen", zei bedrijfsbaas Liu Jingzhen in een interview.

In tegenstelling tot westerse koplopers, heeft CNBG nog geen gegevens over de effectiviteit van zijn coronamiddel openbaar gemaakt. Dat maakt het moeilijk om het vaccin met andere te vergelijken, of om in te schatten hoe snel het zal worden goedgekeurd.



Wel is bekend dat het vaccin op de temperatuur van een normale koelkast kan worden bewaard waardoor het transport een stuk makkelijker is. Ook is bekend dat CNBG afspraken over leveringen heeft met onder meer Marokko, Brazilië, de Verenigde Arabische Emiraten, Pakistan en Maleisië.

Voorbereidingen vaccinatiecampagne Marokko in volle gang

In Marokko wordt naar verwachting half december gestart met het nationale vaccinatieprogramma met het Chinese coronavaccin. Ook is het Marokkaanse bedrijf Sothema inmiddels begonnen met de voorbereidingen van het productieproces van het vaccin.



De zorgautoriteiten zijn voor de vaccinatie van zo'n 25 miljoen burgers bezig met het opzetten van zo'n 2800 vaccinatielocaties. Ook zullen mobiele vaccinatieteams verschillende locaties in het land bezoeken, daarbij moet worden gedacht aan volkswijken, bedrijventerreinen, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, fabrieken en gevangenissen. Het Marokkaanse leger draagt zorg voor alle logistieke taken.

Het zal naar verwachting circa drie maanden duren om 80% van alle volwassenen in Marokko te vaccineren. De autoriteiten prioriteren bij de vaccinatie mensen met essentiële beroepen zoals gezondheidswerkers, veiligheidsdiensten, chronisch zieken en 65-plussers.

Hoewel de vaccinactie op vrijwillige basis geschiedt voert het zorgministerie momenteel bewustmakingscampagnes om de noodzaak van de vaccinatie te benadrukken.

