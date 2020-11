OM: verdachte moord Omar 'Centjes' Essalih psychologisch onderzoeken

Het OM wil dat moordverdachte Noura O. (20) psychologisch wordt onderzocht,

Daar pleit het OM voor nu in haar cel dagboekaantekeningen en rapteksten zijn gevonden waaruit zou blijken "dat zij zichzelf ziet als grote crimineel die ook nog groter wil groeien".

Dit zei de aanklaagster woensdag voor de rechtbank in Amsterdam tijdens een eerste voorbereidende zitting in de strafzaak tegen O. en haar medeverdachte Ismail el B. (21) over de moord op Omar Essalih. De 29-jarige Essalih werd in de nacht van 2 op 3 mei dit jaar doodgeschoten in Amsterdam-Oost. In de zaak heeft Justitie O. en El B. moord ten laste gelegd. Beiden houden bij de politie tot nu toe hun kaken stijf op elkaar.

Volgens Justitie is het "zorgwekkend" dat O. - die te boek staat als groot voetbaltalent - in korte tijd als verdachte in beeld is gekomen bij meerdere ernstige geweldsmisdrijven, waaronder het plaatsen van een explosief bij een woning in Rotterdam vlak na de moord op Essalih. Daarnaast heeft zij zichzelf in gesprekken met de reclassering "beïnvloedbaar en naïef" genoemd, maar sluiten de deskundigen die haar hebben gesproken niet uit dat dat ze juist berekenend en manipulatief is, aldus de aanklaagster.



Psychologisch onderzoek

In lijn met haar verzoek bepaalde de rechtbank dat O. binnen twee weken moet aangeven of ze bereid is mee te werken aan psychologisch onderzoek. Houdt ze die boot af, dan wil het OM dat ze ter observatie wordt geplaatst in het Pieter Baan Centrum.

In de rechtszaal nam O. woensdag kort het woord. Ze zei het voor de familie van Essalih "heel erg" te vinden wat er is gebeurd. Ook vertelde ze bij de politie nog niets te hebben gezegd uit angst voor haar eigen lot en dat van haar familie, "omdat het OM veel fouten maakt. Ik zit hier als verdachte, maar iedereen heeft me al veroordeeld."



Camerabeelden

Haar raadsman vroeg woensdag tevergeefs het voorarrest van zijn cliënt te beëindigen. Volgens de rechtbank zijn de verdenkingen daarvoor te zwaar. Van zowel O. als El B. is in de buurt van de schietpartij DNA-materiaal gevonden op kleding en handschoenen waarop ook bloed van het slachtoffer zat. In de kleding is ook het moordwapen aangetroffen. Daarnaast zijn er camerabeelden. Ook El B. blijft achter slot en grendel.

De zaak gaat 4 februari verder.

