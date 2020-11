Slob wil sneltesten voor leerlingen inzetten

Onderwijsminister Arie Slob wil sneltesten gaan inzetten in het onderwijs, zodra deze goedgekeurd zijn.

Op zowel basisscholen als middelbare scholen wil Slob een proef houden met "testen bij de voordeur". Volgens hem is het "één van de dingen die we kunnen doen in de aanpak van deze crisis".

Slob gaat een aantal scholen vragen mee te werken aan zo'n proef. Afgezien van testen aan de deur zou er ook getest kunnen worden bij een zogeheten 'clusteruitbraak', waarbij ineens heel veel besmettingen op één school plaatsvinden.

Volgens de minister loopt de discussie hierover al langer, nu het aantal besmettingen op scholen toeneemt. Hij moet de plannen nog verder uitwerken met rest van het onderwijsveld.



Pilots

D66'er Paul van Meenen vraagt zich af waarom eerst gestart moet worden met pilots en ze niet direct op alle scholen ingezet kunnen worden zodra ze zijn goedgekeurd. "We zitten middenin een pandemie. Kunnen we de fase van pilots niet overslaan?"

Volgens Slob vraagt dat grootschalig testen "organisatorisch wel het een en ander" en is het daarom goed eerst een pilot uit te voeren.

