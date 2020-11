Diego Maradona (60) overleden na hartstilstand

Diego Armando Maradona, een van de beste spelers die de voetballerij heeft voortgebracht, is in La Plata op 60-jarige leeftijd overleden.

Dat melden verschillende Zuid-Amerikaanse media, waaronder CNN Brazilië en het televisiestation O'Globo.

De Argentijn, die na zijn voetballoopbaan vaak met gezondheidsproblemen kampte, werd begin november getroffen door een hersenbloeding. Daarvoor werd hij opgenomen in het ziekenhuis van La Plata.

Maradona, afkomstig uit een sloppenwijk van Buenos Aires, past naadloos in het rijtje bij de voetbaliconen Pelé en Johan Cruijff, waartoe wellicht Cristiano Ronaldo en Lionel Messi inmiddels ook gerekend mogen worden.



De beste kiezen is veelal een kwestie van smaak. maar buiten kijf staat dat El Pibe d'Oro (De gouden jongen), zoals een van zijn bijnamen luidt, met zijn superieure balcontrole, onnavolgbare dribbels, fenomenale spelinzicht en vele, vele doelpunten tot de allergrootste voetballers ooit behoorde.

1,65 meter

Niet letterlijk overigens: Maradona kwam slechts 1,65 meter boven de grassprieten uit. Toch is hij de maker van een van de beroemdste kopballen ooit. Dat wil zeggen: de geslepen aanvaller liet het lijken op een kopdoelpunt toen hij op het WK van 1986 de Engelse doelman Peter Shilton verraste. In werkelijkheid gebruikte hij zijn hand, al verschool de zondaar zich achter een hogere macht: het was de 'Hand van God' geweest.



In datzelfde kwartfinaleduel maakte Maradona zich onsterfelijk met een tweede goal. Dankzij de imposante solo vanuit de middencirkel die eraan voorafging, is die 2-0 de boeken van wereldvoetbalbond FIFA ingegaan als het mooiste doelpunt van de eeuw.

Het publiek riep de Argentijn bovendien uit tot 'Voetballer van de Eeuw', al moest hij van de FIFA die eer wel delen met de Braziliaan Pelé.



'Pluisje' zette het toernooi in Mexico ook figuurlijk naar zijn hand: hij loodste Argentinië hoogstpersoonlijk naar de wereldtitel. Zoals hij na een tegenvallende Europese entree bij Barcelona ook Napoli naar twee landstitels leidde, nog altijd de enige twee die de Zuid-Italiaanse club heeft mogen bejubelen. Het heeft Maradona bijkans de status van 'heilige' opgeleverd in Napels.

Cocaïnegebruik

Als trainer was Maradona beduidend minder succesvol. Hij had veelal kleinere clubs onder zijn hoede en als bondscoach van Argentinië moest hij bij het WK van 2010 al in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in Duitsland: 0-4.



De voetbalcarrière van Maradona werd ontsierd door twee schorsingen wegens cocaïnegebruik, een onhebbelijkheid die zich voortzette nadat hij zijn actieve loopbaan had beëindigd. Hij haalde meer dan eens het nieuws door gezondheidsproblemen, het gevolg van zijn ongezonde levensstijl, en extraverte gedrag in en buiten (schieten naar paparazzi) de stadions.

Ook zijn innige contacten met de Cubaanse president Fidel Castro en sympathie voor linkse ideologieën sprongen in het oog.



© ANP/NOS 2020