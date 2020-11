Israël sloopt wederom Palestijnse huizen op Westelijke Jordaanoever

Israëlische bezetters hebben woensdag een aantal Palestijnse huizen op de bezette Westelijke Jordaanoever gesloopt.

Israëlische bulldozers hebben verschillende huizen en gebouwen in drie bedoeïenengemeenschappen in een wijk in Hebron hebben gesloopt.

Volgens de Israëliërs waren de woningen gebouwd "zonder bouwvergunningen", zei Rateb al-Jubour van het Volksverzetcomité in het zuiden van Hebron. Israël weigert echter bouwvergunningen te verschaffen aan de oorspronkelijke bewoners van het gebied.

De sloopactiviteiten vinden op dit moment nog steeds plaat in de drie bedoeïenengemeenschappen Al-Mufagara, Al-Rakeiz en Al-Tuwana.



Israël weerhoudt Palestijnen van bouwprojecten in de illegaal bezette delen van de Westelijke Jordaanoever die zijn aangewezen als Area C op grond van een overeenkomst. Het gebied van onder administratieve en veiligheidscontrole van Israël.

Gebied C is momenteel de thuisbasis van 300.000 Palestijnen, bestaande uit bedoeïenen en hoedende gemeenschappen die meestal in tenten, caravans en grotten leven.



Onder het Oslo-akkoord tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit van 1995 werd de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, verdeeld in drie delen: gebied A, B en C.

Het internationaal recht beschouwt zowel de Westelijke Jordaanoever als Oost-Jeruzalem als bezette gebieden en beschouwt alle Joodse activiteiten voor het bouwen van nederzettingen daar als illegaal.

