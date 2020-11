Israël geeft 2 Palestijnse woningen aan kolonisten

De Palestijnse Autoriteit zegt dat Israël zich haast om het Amerikaanse annexatieplan uit te voeren en veroordeelt het ontheemden van Jeruzalem

Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde woensdag de overdracht van de eigendom van twee Palestijnse huizen in Silwan in de buitenwijken van Jeruzalem aan Israëlische kolonisten.

In een verklaring zei het ministerie dat de beslissing past in het kader van het Israëlische plan om meer dan 700 Jeruzalemieten uit hun huizen in de wijk Batn al-Hawa te deporteren en te verplaatsen naar Silwan in het bezette Jeruzalem.

"We kijken naar een zeer ernstige schendingen in de Heilige Stad", luidt de verklaring. "Israël racet tegen de klok om het grootste aantal annexatie- en uitbreidingsprojecten uit te voeren voor het einde van de overgangsperiode voor de regering van de Amerikaanse president Donald Trump", aldus de verklaring.



Het ministerie riep ook "internationale instellingen op om onmiddellijk in te grijpen om Israël te verplichten hiermee te stoppen en het internationaal recht te respecteren."

Israël bezette Oost-Jeruzalem in 1967 en beschouwt het samen met West-Jeruzalem als de hoofdstad van Israël.

