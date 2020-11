Mohammed VI feliciteert Suriname met 45e Onafhankelijkheidsdag

Koning Mohammed VI heeft een felicitatiebericht gestuurd naar de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi

Koning Mohammed VI feliciteerde het Surinaamse staatshoofd ter gelegenheid van de viering van de nationale feestdag van zijn land.

In zijn bericht wenst de koning het Surinaamse volk en haar regering veel geluk, een goede gezondheid en gestage vooruitgang en welvaart.

"Bij deze betuig ik u mijn tevredenheid over de vriendschappelijke betrekkingen die onze twee landen binden, en verzeker ik u van de bereidheid van het Koninkrijk Marokko om de samenwerkingsbetrekkingen met de Republiek Suriname te consolideren, in een een manier die de gemeenschappelijke belangen van onze twee bevriende volkeren dient en die bijdraagt aan de ondersteuning van de Zuid-Zuid-samenwerking.



Suriname is één van de vele landen die zich hebben uitgesproken over de territoriale integriteit van Marokko. In 2016 meldde het land niet langer de Polisario of de Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) te erkennen.

De toenmalige Surinaamse buitenlandminister Niermala Badrising had haar standpunt bekend gemaakt aan haar Marokkaanse ambtsgenoot Salaheddine Mezouar.

De SADR werd in 1982 formeel door Paramaribo erkend. Het nieuwe standpunt was bedoeld om een "constructieve neutrale positie" in te nemen en ter ondersteuning van de inspanningen van de Verenigde Naties.

