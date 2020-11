Tetouan: 1 jaar celstraf voor tandarts na overlijden minderjarige patiënt

De rechtbank in Tetouan heeft in een hoger beroep een tandarts wederom veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar nadat een minderjarige patiënt is komen te overlijden.

Ook moet de arts een schadevergoeding betalen van 300.000 DH (€27.000) aan de familie van het slachtoffer. De rechtbank herhaalt daarmee het eerdere vonnis.

Het kind overleed in het voorjaar van 2019 na een bezoek aan de tandartspraktijk in Oued Laou. Het slachtoffer had kiespijn en moest een kies laten verwijderen.

Tijdens de behandeling kreeg de patiënt last van hevige bloedingen en moest met spoed worden opgenomen in het Saniat Rmel ziekenhuis in Tetouan, waar hij later aan zijn verwondingen overleed.

