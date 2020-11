Larache: Ophef door video van moeder die dochter (10) martelt

In Marokko is geschokt gereageerd op een video waarin een moeder haar minderjarige dochter ernstig mishandelt.

In de video is te zien hoe de vrouw in het bijzijn van haar broer en twee kinderen het gezicht van haar 10-jarige dochter bewerkt met een hete vork.

Het kind werd door haar moeder mishandelt nadat ze "haar snot zou hebben ingeslikt". De moeder besloot een vork te verhitten en de neus van haar dochter daarmee te verbranden. Haar twee andere kinderen keken toe en haar broer filmde de marteling.

De video is naar verluidt zo'n negen maanden oud maar gaat nu pas rond op sociale netwerken. De nationale veiligheidsdienst DGSN is na de ophef een onderzoek gestart en heeft de identiteit van de vrouw achterhaald.

Het blijkt dat de politie in Larache de zaak al heeft onderzocht en de vrouw zes maanden geleden had gearresteerd. De vrouw is in afwachting van haar proces.

