Ajacied Mazraoui beloont zichzelf met mooie treffer

Met een mooi treffer brak Noussair Mazraoui in het begin van de tweede helft het verzet van FC MIdtjylland.

"Na die 2-0 van mij was het wel een beetje gedaan", zei de rechtsback van Ajax na de uiteindelijke zege van 3-1. "Toen kon het bijna niet meer fout gaan. ".

Als het aan Mazraoui had gelegen, dan had Ajax voor rust al afstand genomen van de kampioen van Denemarken. "Daar kregen we kansen voldoende voor", stelde hij. "Maar uiteindelijk kan je zeggen dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld."

Mazraoui is weer eerste keus van Ajax, na het vertrek van Sergino Dest naar Barcelona. Hij maakt de laatste weken een uitstekende indruk rechts in de defensie. "Daar heb ik me met die 2-0 een beetje voor beloond", zei hij. "Maar de echte beloning komt pas aan het einde van het seizoen. Dan worden de prijzen verdeeld."



Smetje op de probleemloze zege van Ajax was de verrassende winst van Atalanta bij Liverpool. "Dat hadden we liever anders gezien", zei Mazraoui.

"Maar we hebben alles nog in eigen hand. We gaan verder in de Champions League als we onze thuiswedstrijd tegen Atalanta winnen."

