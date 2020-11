Aantal sterfgevallen door Covid-19 in België boven de 16.000

buitenland 26 nov 11:47

Het aantal coronapatiënten in België dat is overleden is de 16.000 gepasseerd, meldt het gezondheidsinstituut Sciensano.

Sinds de uitbraak zijn 16.077 mensen aan Covid-19 bezweken. Het aantal bevestigde coronagevallen sinds het begin van de pandemie staat op 564.967. Het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen bij de zuiderburen blijft wel verder dalen. De afgelopen week werden elke dag gemiddeld 270 zieken opgenomen, 29 procent minder dan de week ervoor. Toch liggen er nog altijd 4570 patiënten in de ziekenhuizen met Covid-19, van wie 1071 patiënten op de afdelingen intensive care. Vrijdag overleggen de federale en regionale autoriteiten over de ontwikkelingen. Belgische winkeliers hopen op heropening van de niet-essentiële winkels. Ze vinden het onbegrijpelijk dat zij dicht moeten blijven, terwijl bijvoorbeeld kledingwinkels in buurlanden Nederland, Luxemburg en Frankrijk wel open zijn. © ANP 2020