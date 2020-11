Israël laat Palestijnse gevangene vrij na hongerstaking

De Palestijnse gevangene Maher al-Akhras was 103 dagen lang in hongerstaking uit protest tegen de Israëlische detentie

"De bezettingsautoriteiten hebben Maher al-Akhras vrijgelaten, en er worden voorbereidingen getroffen om hem over te brengen van het Israëlische Kaplan ziekenhuis naar het Najah National ziekenhuis in Nablus, op de noordelijke Westelijke Jordaanoever", zei Qadri Abu Bakr, hoofd van de gevangenen.

De 49-jarige Al-Akhras uit Jenin op de Westelijke Jordaanoever startte zijn hongerstaking nadat hij werd vastgehouden als gevolg van het draconisch Israëlisch beleid dat autoriteiten toestaat om gedetineerden meer dan een jaar vast te houden zonder aanklacht of proces.

In de vier maanden dat hij in administratieve detentie werd geplaatst weigerde de bezettingsrechtbanken hem vrij te laten. Wel hadden de Israëliërs 32 andere Palestijnse gevangenen gestraft nadat ze uit solidariteit met al-Akhras in hongerstaking gingen.



"De stakende gedetineerden zijn overgebracht naar een isoleercel", meldde de Israëlische mensenrechtengroep B’Tselemin half oktober. Volgens Israëlische gevangenisautoriteiten was de hongerstaking "in strijd met de disciplinaire huisregels".

Ondanks oproepen van internationale mensenrechtenorganisaties en de verslechtering van zijn gezondheid weigerde Israël al-Akhras vrij te laten om zijn behandeling te voltooien in ziekenhuizen op de Westelijke Jordaanoever.



Al-Akhras zette zijn staking 103 dagen voort en beëindigd deze op 6 november na een overeenkomst met de Israëlische autoriteiten om hem op 26 november vrij te laten.

Volgens mensenrechtenorganisaties bedraagt ​​het aantal Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen ongeveer 4.400, waaronder 39 vrouwen, ongeveer 155 kinderen en ongeveer 350 administratieve gedetineerden.

© MAROKKO.NL 2020