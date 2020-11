Franse politieagenten geschorst wegens geweld

Franse politieagenten die dinsdag bij een protest geweld gebruikten tegen journalisten en migranten zijn geschorst

De omstreden Franse Minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin zei donderdag in een tweet dat er een onderzoek is geopend naar de politieagenten die naar verluidt geweld hebben gebruikt bij een protest tegen de ontmanteling van een migrantenkamp.

"Ik hoop dat de tuchtprocedure zo snel mogelijk wordt uitgevoerd", voegde hij eraan toe. Darmanin omschreef de scènes van politiegeweld in Parijs als "schokkend".

De politie in Parijs ontruimde maandagavond een migrantenkamp dat was opgezet op de Place de la Republique in het centrum van Parijs. De tenten werden met veel geweld van de stoep getild, in sommigen zaten nog mensen.



Deze week zijn er meerdere protesten gehouden in Parijs waarbij politieagenten werden gefilmd die geweld gebruikten tegen migranten en journalisten.

De beelden van de gewelddadige politieagenten leidden tot veel verontwaardiging op sociale media. Mensenrechtenorganisaties zoals Artsen zonder Grenzen (AZG) bekritiseerden het politiegeweld.



De incidenten komen op een gevoelig moment. Ondanks felle protesten gaat Frankrijk het filmen en fotograferen van agenten aan banden leggen. Daardoor wordt het verspreiden van beelden met herkenbare politieagenten een misdrijf als de verspreider de kwaadaardige bedoeling heeft een agent schade te berokkenen.

Tegenstanders spreken onder meer over een aantasting van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Een ruime meerderheid van het parlement stemde in met het omstreden verbod.

