Macron 'erg geschrokken' door politiegeweld tegen zwarte man (video)

De Franse president Emmanuel Macron is "erg geschrokken" van de beelden waarop de politie in Parijs een zwarte man mishandelt.

De Franse zender BFMTV citeert uit een reactie van het Elysée, want Macron heeft zich nog niet publiekelijk uitgesproken over de beelden.

De Franse nieuwssite Loopsider publiceerde donderdag een video van de mishandeling in de muziekstudio in Parijs. Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe verscheidene politieagenten de muziekproducent minutenlang slaan. De man zegt ook racistisch bejegend te zijn.

Het incident vond plaats op 21 november. Enkele agenten zijn geschorst na het opduiken van de beelden. De Franse autoriteiten zullen het incident verder onderzoeken. De Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin vertelde donderdag aan France 2 dat als de aantijgingen bevestigd worden, de agenten zullen worden bestraft.



Het slachtoffer vertelde tegen Franse media dat de mishandeling plaatsvond nadat hij zonder mondkapje op straat had rondgelopen, wat volgens Franse coronaregels verboden is. Toen hij een politieauto zag, ging hij zijn muziekstudio in om te voorkomen dat hij een boete zou krijgen.

De politie is hem toen gevolgd en begon hem fysiek aan te vallen en racistisch te bejegenen. De agenten zijn geschorst.

