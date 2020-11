Flinke stijging van aantal coronagevallen afgelopen etmaal

Het aantal coronagevallen is flink gestegen. Tussen donderdag en vrijdagochtend werden 5790 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Op donderdag meldde dat instituut ongeveer 4500 nieuwe gevallen en op woensdag ruim 4900. In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 35.800 nieuwe gevallen vastgesteld, tegen bijna 36.800 in de week ervoor en ruim 38.800 nog een week eerder. De daling van het aantal gevallen stagneert, concludeerde het RIVM al eerder.

In Rotterdam zijn afgelopen etmaal 319 inwoners positief getest, tegen 198 een dag eerder. Het aantal nieuwe gevallen in Amsterdam steeg van 227 naar 334. In Tilburg verdubbelde het dagcijfer, van 56 naar 123. In Eindhoven kwamen 105 besmettingen aan het licht, terwijl dat een dag eerder 60 waren.

Sterfgevallen

Den Haag (donderdag 116, vrijdag 96) en Utrecht (donderdag 102, vrijdag 86) noteerden juist een daling in het aantal meldingen.



Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus bij ruim 509.000 Nederlanders vastgesteld.

Het aantal sterfgevallen steeg vrijdag met 84, waaronder 13 in Rotterdam. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op donderdag meldde het RIVM 75 sterfgevallen door het virus. Het waren er aanvankelijk 76, maar dat is vrijdag bijgesteld. Van ruim 9200 Nederlanders is nu vastgesteld dat ze aan het virus zijn overleden.

