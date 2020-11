De Jonge: kritische vragen over vaccin horen bij testfase

algemeen 27 nov 15:17

Het is logisch dat in deze fase van de ontwikkeling kritische vragen worden gesteld over de werkzaamheid van een mogelijk coronavaccin van de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca.

Dat zegt zorgminister Hugo de Jonge. Deze week rezen twijfels over de effectiviteit van het vaccin dat AstraZeneca ontwikkelt samen met de universiteit van Oxford. Waarschijnlijk is een nieuw onderzoek nodig. Het is het eerste vaccin waarover Nederland samen met andere Europese landen een contract sloot voor de levering van honderden miljoenen doses. "Alle vaccins worden heel erg goed getest, voordat er überhaupt aan toelating wordt gedacht", benadrukt De Jonge. Als het Europese geneesmiddelenagentschap EMA zijn fiat geeft "is een vaccin veilig en effectief, want anders wordt het niet gebruikt."

De testfase waarin het vaccin zich nu bevindt, is juist bedoeld om kritisch te kijken naar de werkzaamheid en de veiligheid, zegt De Jonge. "In deze fase kunnen dit soort vragen nog aan het licht komen, op het moment dat het straks goedgekeurd is natuurlijk niet meer." © ANP 2020