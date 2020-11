Iran kwaad na moordaanslag, wijst naar Israël

buitenland 27 nov 17:36

In Iran is met woede gereageerd op de moordaanslag vrijdag op een prominente atoomgeleerde. Het land zegt aanwijzingen te hebben dat Israël een rol heeft in de moord.

De auto van wetenschapper Mohsen Fakhrizadeh werd in een voorstad van de hoofdstad Teheran onder vuur genomen. De 63-jarige atoomgeleerde bezweek kort daarna aan zijn verwoningen. De moord "laat de intensiteit van de haat van onze vijanden zien", reageerde minister van Defensie Amir Hatami. Minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif claimde dat er "serieuze aanwijzingen" waren over een rol van Israël in de aanslag. Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaf geen commentaar. Het ministerie van Defensie in Amerika, bondgenoot van Israël en vijand van Iran, wilde ook niet op de kwestie ingaan. © ANP 2020