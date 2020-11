Winkels in België 1 december weer open

buitenland 27 nov 17:44

De niet-essentiële winkels in België, zoals kleding- of meubelwinkels en de Hema, mogen per 1 december weer open.

Dat heeft het overlegcomité van de federale en regionale regeringen besloten, melden de belangrijkste Belgische media. Er zouden wel strikte voorwaarden aan het shoppen worden verbonden, maar details zijn daarover nog niet bekend. Volgens De Morgen moet het winkelen solo gebeuren en voor maximaal dertig minuten. Sinds drie weken zijn de winkels die niet-noodzakelijke spullen verkopen vanwege het opgeleefde coronavirus gesloten. Dat is de tweede keer sinds de uitbraak in het voorjaar. Veel Belgen zijn de afgelopen weken daarom de grens overgestoken, ondanks dat de regering 'niet-essentiële verplaatsingen' afraadt en tot ongenoegen van de Belgische winkeliers, om te gaan winkelen in bijvoorbeeld Eindhoven of Aken.

Supermarkten, apotheken, drogisterijen, doe-het-zelf-zaken, tuincentra en boekhandels mochten wel open blijven. Naar verluidt blijven kappers en schoonheidsspecialisten nog dicht tot half december. Het Overlegcomité met premier Alexander De Croo is nog bezig. Het moet ook beslissen over de sociale contacten die Belgen buiten hun huishouden mogen hebben. Er gaan stemmen op om meer sociale contacten toe te staan rond kerst.