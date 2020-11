Iran: duidelijk bewijs van betrokkenheid Israël bij aanslag

Dat schreef de Iraanse VN-gezant Majid Takht Ravanchi aan de VN.

Iran heeft in een brief aan secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties (VN) geschreven dat er "serieuze bewijzen" zijn dat Israël betrokken is bij de moordaanslag op de prominente atoomwetenschapper Mohsen Fakhrizadeh zit.

"We verwachten dat de VN de aanslag krachtig veroordeelt. Dit is een waarschuwing voor enige avontuurlijke maatregelen van de VS en Israël tegen Iran, vooral gedurende de resterende maanden van de huidige Amerikaanse regering. Iran dat het het recht heeft zijn bewoners en de belangen van het land te verdedigen".

Guterres riep eerder vrijdag iedereen op terughoudend te zijn. Alle acties die tot een stijging van de spanning in de regio kunnen leiden, moeten worden vermeden, aldus zijn woordvoerder. Guterres kwam met de oproep na de aankondiging van Iran de moord op de topwetenschapper te wreken.



Een belangrijk adviseur van Teheran zei al dat aartsvijand Israël, dat volgens hem achter de aanslag zou zitten, een oorlog wil ontketenen. De moord zou de zegen hebben van de Amerikaanse president Trump.

Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaf geen commentaar. Het ministerie van Defensie in Amerika, bondgenoot van Israël en vijand van Iran, wilde ook niet op de kwestie ingaan.



De wetenschapper kwam om het leven nadat de auto waarin hij zat in een hinderlaag onder vuur werd genomen in een voorstad van Teheran. De 63-jarige atoomgeleerde bezweek kort daarna aan zijn verwondingen.

Hij gold in het Westen als de leidende figuur van de Iraanse pogingen een atoombom te maken.

© ANP 2020