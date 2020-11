Winkels in Rotterdam zondag ook om 17.00 uur dicht

Winkeliers in het centrum van Rotterdam, Alexandrium en op het Zuidplein moeten net als zaterdag ook zondag om 17.00 uur hun deuren sluiten.

De gemeente Rotterdam heeft daartoe besloten nadat het zowel vrijdag als zaterdag te druk werd op die plekken en mensen niet voldoende afstand tot elkaar konden houden.

Ook toen moesten winkels vroegtijdig dicht. In een bericht op Twitter roept de gemeente mensen op zoveel mogelijk online lokaal te shoppen. Als ze toch iets nodig hebben uit een winkel dienen ze alleen te komen en als het te druk is terug te komen op een rustiger moment.

Zaterdagmiddag gingen niet alleen in Rotterdam de winkels eerder op slot. In Eindhoven en Dordrecht besloten de burgemeesters soortgelijke maatregelen te treffen omdat er te veel mensen in de winkelgebieden op de been waren.

