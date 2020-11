Ethiopische premier: hoofdstad Tigray ingenomen

Ethiopische strijdkrachten hebben zaterdag Mekelle, de hoofdstad van de opstandige noordelijke regio Tigray, ingenomen.

Dat meldt de Ethiopische premier Abiy Ahmed op Twitter. Hij zegt daarin dat de militaire operatie beëindigd is en nu "de humanitaire hulp en de herbouw van de regio aandacht zullen krijgen". De federale politie zal zich bezighouden met de "kliek van het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF)", aldus Abiy Ahmed.

Ook het leger meldde bij monde van generaal Berhanu Jula via de Ethiopische omroep EBC dat de stad onder volledige controle is.

Premier Abiy Ahmed zei op dezelfde zender dat de stad kon worden ingenomen zonder dat onschuldige burgers doelwit waren. Er zijn echter nog weinig berichten over het verloop van de strijd.



Machtsbasis

Mekelle ligt ongeveer 500 kilometer ten noorden van de hoofdstad Addis Abeba en vormde de machtsbasis van TPLF. De stad werd zaterdag in een slotoffensief met zware artillerie beschoten. Volgens het leger ging het om precisieaanvallen waarbij de circa half miljoen inwoners buiten schot zouden zijn gebleven.

Tigray is het noordelijke deel van federaal Ethiopië. De Tigrayers vormen circa 6 procent van de bevolking, maar domineerden het land 27 jaar lang met hun Tigray Volksbevrijdingsfront. Dat was de voornaamste guerrillabeweging die in 1991 de communistische dictatuur ten val bracht. In 2018 verloren ze hun greep en kwam de huidige premier Abiy Ahmed aan de macht.



Etnische basis

Hij behoort tot de grootste etnische bevolkingsgroep, de Oromo (bijna 35 procent van de bevolking van meer dan 100 miljoen inwoners). Sinds 1994 is Ethiopië een land dat tien deelstaten heeft die op etnische basis zijn gevormd, wat tot veel spanningen heeft geleid.

Abiy Ahmed streeft naar ingrijpende hervormingen en raakte in conflict met de TPLF. In augustus kregen ze slaande ruzie over het al of niet houden van verkiezingen en op 4 november werd een basis van het federale leger in Mekelle aangevallen. Tot zaterdag woedde daarom strijd tussen het federale leger en de strijdkrachten van Tigray.



Tienduizenden mensen zouden zijn ontheemd of gevlucht en naar schatting meer dan duizend burgers en militairen zouden al zijn omgekomen.

De leider van TPLF heeft aan persbureau Reuters in een sms laten weten ondanks de val van Mekelle te blijven strijden tegen het regeringsleger. "Hun agressie vergroot alleen maar onze vastberadenheid om deze indringers tot de laatste snik te blijven bevechten", aldus woordvoerder Debretsion Gebremichael namens de rebellen.

"Dit draait om het verdedigen van ons zelfbeschikkingsrecht."



