Duitse rechtbank: Assad mogelijk vervolgd voor oorlogsmisdaden

Duitse officieren van justitie onderzoeken het gebruik van chemische wapens in 2013 door het Syrische regime

Volgens Duitse media willen ze het regime aanklagen op basis van tot dusver verzameld bewijsmateriaal. Het federale parket in Karlsruhe onderzoekt momenteel de strafrechtelijke klacht die is ingediend door drie NGO's die de oorlogsmisdaden in Syrië hebben gedocumenteerd.

Volgens het weekblad Der Spiegel gaat het om hoge regeringsfiguren die verantwoordelijk waren voor de aanval op Ghouta in augustus 2013.

Volgens getuigenverklaringen en documentatie die de Duitse omroep DW heeft gezien zou Bashar al-Assad zijn broer Maher Assad toestemming hebben gegeven om de aanval uit te voeren. Bij de aanval werden raketten met sarin-kernkoppen gebruikt en kwamen ruim 1.400 burgers om het leven, waaronder meer dan 400 kinderen.



Maher Assad, een van de machtigste figuren van het regime, gaf volgens de documenten het officiële bevel. "Van daaruit zou een elitegroep binnen het Syrische Wetenschappelijk Studies en Onderzoekscentrum (SSRC) genaamd Branch 450 kernkoppen hebben geladen met chemische middelen. De 155e Missile Brigade zou de grond-grondraketten hebben gelanceerd onder direct toezicht van Maher.", meldt DW.

De getuigenverklaringen en documenten over de aanslag in Ghouta zijn verzameld door NGO's; het Open Society Justice Initiative, het Syrian Archive en het Syrian Center for Media and Freedom of Expression.



De NGO's hebben ook bewijsmateriaal en getuigenverklaringen overgelegd over de chemische aanval in 2017 op de door de oppositie gehouden Khan Sheikhoun, waarbij 100 burgers omkwamen, waaronder tientallen kinderen.

De unieke wetgeving van Duitsland, de 'Code of Crimes against International Law', geeft rechtbanken universele jurisdictie over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Ze maken het mogelijk een volledig onderzoek in te stellen naar dergelijke misdaden, zelfs als ze niet op Duits grondgebied zijn gepleegd.



Eerder dit jaar opende een regionale rechtbank in de zuidwest-Duitse stad Koblenz het eerste proces wereldwijd tegen de misdaden van het Assad-regime tegen de menselijkheid. Daarbij werd bewijs gehoord tegen twee voormalige Syrische inlichtingenofficieren die vorig jaar werden gearresteerd.

Syrië is sinds begin 2011 verwikkeld in een burgeroorlog, toen het regime van Assad met onverwachte wreedheid de pro-democratische protesten hardhandig neersloeg.

Sindsdien zijn volgens VN-functionarissen honderdduizenden mensen gedood en meer dan 10 miljoen anderen ontheemd.

