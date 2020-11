DENK wil bewijslast omdraaien bij discriminatie

Om discriminatie te bestrijden, wil DENK de bewijslast omdraaien.

Instanties zoals de Belastingdienst moeten volgens de partij "aan de voorkant" laten zien dat ze niet discrimineren, in plaats van hierin een afwachtende houding te nemen.

Dat schrijft de partij in haar verkiezingsprogramma, waarin inclusiviteit en de strijd tegen discriminatie centraal staan. DENK wil een miljard euro uittrekken om discriminatie tegen te gaan. Ook moet discriminatie bij de overheid door bijvoorbeeld "ondoorzichtige algoritmes" worden aangepakt door een 'Taskforce Bestrijding Digitale Discriminatie' en een 'racisme-detector'.

De Belastingdienst maakte gebruik van discriminerende algoritmes bij het opsporen van fraude met de kinderopvangtoeslag, waardoor duizenden ouders in de knel kwamen, meldde de Autoriteit Persoonsgegevens eerder. "Doordat discriminatie in onze instituties zit, ontkomen we er niet aan de bezem door deze instanties te halen", zegt DENK.



In totaal moeten er vijfhonderd extra agenten komen die zich specialiseren in het terugdringen van discriminatie. Verder wil DENK een 'minister van Inclusie' die als "permanente taak heeft inclusiviteit te bevorderen". Onderwijs moet "als de motor achter de maakbare samenleving" een centrale rol krijgen "in het overbrengen en onderwijzen van gelijkwaardigheid". Ook moet Zwarte Piet verboden worden.

Verdeling van welvaart

De partij wil daarnaast het minimumloon verhogen, het eigen risico in de zorg afschaffen en de huurstijgingen aan banden leggen. Het sociaal leenstelsel moet ook weg en de partij wil studenten die hebben moeten lenen onder het stelsel compenseren. "De strijd voor een rechtvaardige samenleving met een eerlijke verdeling van welvaart wordt opgevoerd", aldus DENK.



Wat betreft rechtspraak wil de partij inzetten op strenger straffen voor kindermisbruik, waarop levenslang moet komen te staan. Ook wil DENK de maximale straf op doodslag verhogen van 15 naar 25 jaar en moeten straffen voor discriminatie worden verdubbeld.

Daarnaast moet er "een fikse investering" in jongerenwerk komen, om "ontsporing van jongeren tegen te kunnen gaan".

© ANP 2020