Burgemeester Eindhoven sluit complete lockdown niet uit

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven sluit een complete lockdown in de strijd tegen het coronavirus niet uit.

"We moeten nu echt onorthodox doorpakken om dat virus een halt toe te roepen. Er blijven weinig andere keuzes over dan harde maatregelen", zei hij maandag in het radioprogramma 1Op1 van KRO-NCRV.

Hoe lang een complete lockdown zou moeten voortduren, wil Jorritsma laten afhangen van adviezen daarover van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Outbreak Management Team (OMT).

Eindhoven was een van de steden waar het afgelopen weekeinde veel te druk was met winkelend publiek. Op verzoek van Jorritsma bespreken de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad maandagavond of er landelijke maatregelen moeten komen om een herhaling te voorkomen.



"We zitten nu heel dicht aan tegen onorthodoxe maatregelen", aldus de Eindhovense burgemeester. Onder de andere burgemeesters zijn de meningen over landelijk ingrijpen zeer verdeeld.

Volgens Jorritsma had Eindhoven dit weekend tal van maatregelen genomen om overvolle winkelcentra te voorkomen. "En toch moest er een noodbevel komen: alle winkels dicht. Ik snap wel dat mensen behoefte hebben aan een uitlaatklep, maar het kan niet. De cijfers liegen er niet om. Als we nu niks doen, duren deze problemen tot ver in het voorjaar."

© ANP 2020