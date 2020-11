Iran begraaft vermoorde wetenschapper Fakhrizadeh

De begrafenis van de vermoorde Iraanse wetenschapper en generaal Mohsen Fakhrizadeh is in Teheran begonnen.

De ceremonie is niet toegankelijk voor het publiek wegens het coronavirus. De kist wordt geflankeerd door een foto van Fakhrizadeh samen met de geestelijk leider Ali Khamenei en de begin dit jaar door een Amerikaanse aanval om het leven gebrachte generaal van de Revolutionaire Garde, Qasem Soleimani.

De begrafenis wordt onder meer bijgewoond door de minister van Defensie, Amir Hatami, en de chef van de garde, Hossein Salami. De garde vormt een radicale elite die militair en economisch de ruggengraat van het regime van sjiitische geestelijken vormt.

Fakhrizadeh werd volgens de Iraanse autoriteiten vrijdag bij een moordaanslag ten oosten van Teheran gedood. De regering stelt dat Israël en de VS achter de moord zitten en heeft wraak aangekondigd.



Fakhrizadeh was behalve officier van de Revolutionaire Garde een van de voornaamste nucleaire wetenschappers van het land. Hij werkte op een onderzoeksinstituut van het defensieministerie en eerder bij een universiteit van de garde.

Israël en de VS beschuldigen Iran er al lang van aan de ontwikkeling van kernwapens te werken. Teheran stelt geen kernwapens te willen, maar wel kernenergie. Het land wil de olie die het nog heeft vooral exporteren.



Spanningen verminderen

De moordaanslag was ruim twee maanden voor de Democraat Joe Biden president van de Verenigde Staten wordt. Biden heeft altijd gezegd dat hij diplomatie terug wil in de relaties met Iran.

President Trump heeft onder meer met sancties en het uit de weg ruimen van Soleimani de confrontatie gezocht. Hij trok zijn land in 2018 uit een internationaal akkoord over de Iraanse nucleaire projecten. Dat akkoord moest nieuw leven blazen in de door internationale isolatie vastgelopen Iraanse economie.



De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif zegt in een maandag gepubliceerd vraaggesprek dat hij onder de Amerikaanse regering van Biden de spanningen met de VS wil verminderen.

"We willen geen vrienden worden, maar wel de spanningen en vijandigheden wegnemen." Iran lijkt behoedzaam bij het wreken van Fakhrizadeh nu er in januari eindelijk weer een opening naar Washington lijkt te kunnen komen.



