Australië woedend op hypocriet China wegens nepfoto Australische moslimmoordenaar

De Australische premier Scott Morrison is woedend over een "weerzinwekkende, schandalige en afschuwelijke" tweet van een vooraanstaande Chinese regeringswoordvoerder en eist een verontschuldiging van Peking.

Australische aanklagers doen momenteel onderzoek naar negentien militairen van het land in verband met de moslimmoorden die tussen 2005 en 2016 door speciale troepen in Afghanistan zijn gepleegd.

De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian, plaatste een nepbeeld op Twitter van een als Australische militair verklede man die een bloedig mes tegen de keel van een Afghaans kind houdt.

Morrison noemde de tweet, die was gepost op een officieel account van de Chinese overheid, een "schandalige en walgelijke smet" op de Australische strijdkrachten en riep Twitter op om de tweet offline te halen.

"Het is ronduit schandalig en kan op geen enkele basis gerechtvaardigd worden. De Chinese regering zou zich totaal moeten schamen voor dit bericht", zei Morrison over de tweet.



Gevraagd naar de tweet tijdens een reguliere persconferentie, antwoordde de woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken Hua Chunying: "Moet de Australische regering zich niet schamen als Australische soldaten zulke gruwelijke misdaden begaan?"

Ze zei dat Australië "een formele verontschuldiging moet aanbieden aan het Afghaanse volk", eraan toevoegend dat "het een feit is dat Australische soldaten onschuldige burgers in Afghanistan op brute wijze hebben afgeslacht".



Oeigoeren

China zelf is verwikkeld in mensenrechtenschendingen tegen moslims in Xinjiang. De Oeigoeren worden massaal vastgezet en gedwongen tot dwangarbeid.

De Australische denktank Australian Strategic Policy Institute (ASPI) meldde eind september dat in Xinjiang de afgelopen drie jaar 380 interneringskampen zijn gebouwd.



Het zou gaan om zowel heropvoedingskampen als zwaarbewaakte gevangenissen. Naar verluidt zitten zeker een miljoen Oeigoeren in kampen.

Volgens hetzelfde rapport zijn de afgelopen jaren zo'n 16.000 moskeeën gesloopt. Onderzoekers baseerden zich onder meer op satellietfoto's. De meeste vernielingen zouden in de afgelopen drie jaar hebben plaatsgevonden.

