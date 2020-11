Kenitra: Gesluierde leerlinge wint juridische strijd tegen katholieke school

Een katholieke school in Kenitra moet volgens de rechter een leerlinge weer toelaten op school

De leerlinge werd twee weken geleden geschorst door het Don Bosco Onderwijscentrum in Kenitra omdat ze een hoofddoek droeg op school.

Volgens de school is het dragen van een hoofddoek tegen d3 huisregels. De ouders van de leerlinge waren het daar niet mee eens en sleepten de onderwijsinstelling voor de rechter.

De katholieke school is opgericht in 1937 en onderdeel van het netwerk van Katholiek Onderwijs in Marokko (ECAM) van het bisdom Rabat.



De school argumenteerde dat op de school kledingvoorschriften gelden en dat leerlingen een schooluniform moeten dragen.

Volgens de school hebben de ouders van de leerlingen voorheen altijd ingestemd met de kledingvoorschriften. Voorafgaand aan het schooljaar waren de ouders nog akkoord gegaan met de voorschriften.



De rechtbank stelde de leerlinge in het gelijk en oordeelde dat de school ongegrond heeft voorkomen dat de leerlinge haar studie kon vervolgen. Het verbod op de hoofddoek zou in strijd zijn met de Marokkaanse grondwet.

De rechter heeft de onderwijsinstelling opgedragen de schorsing ongedaan te maken, op straffe van een geldboete van 2.000 DH (€180) voor elke dag dat de leerlinge niet naar school kan.

