Marokko: 65 miljard DH opgenomen tijdens coronacrisis

Marokkanen hebben sinds de uitbraak van het coronavirus zo'n 65 miljard DH (€6 miljard) aan contant geld opgenomen.

Marokkanen gaven de afgelopen maanden nog steeds de voorkeur aan contant geld boven andere betaalmiddelen, ondanks herhaalde oproepen van de autoriteiten om elektronische betaalmiddelen te gebruiken.

Gedurende de lockdown eerder dit jaar was de vraag naar contant geld meer dan verdrievoudigd. Met name tussen maart en juli werd buitengewoon veel geld opgenomen.

Volgens Bank al-Maghrib heeft de lockdown gezorgd voor een ongekende toename in de vraag naar contant geld. Ook tijdens de vastenmaand Ramadan en Eid al-Adha werd bijzonder veel contant geld opgenomen.



In maart werd ruim 16 miljard DH opgenomen. De maanden daarna namen de opnames af maar bleven deze wel ongewoon hoog. In april werd 12 miljard DH opgenomen, in mei 11 miljard DH en in juni 7 miljard DH. In de maand juli nam het aantal weer toe en werd ruim 21 miljard opgenomen.

Door de buitensporige toevlucht tot contant geld hebben financiële instellingen sinds het begin van de pandemie te kampen met liquiditeitsproblemen.

