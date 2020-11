Nieuwe visserijovereenkomst: Russen vissen in Marokkaanse wateren

Marokko en Rusland hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend

De nieuwe visserijovereenkomst vervangt de oude overeenkomst uit 2016 die in maart van dit jaar ten eind kwam.

Volgens de overeenkomst mogen de Russen met een vloot van 10 vaartuigen op kleine pelagische vissoorten vissen in Marokkaanse wateren. De nieuwe overeenkomst duurt vier jaar en is de achtste in zijn soort sinds 1992.

Een commissie die binnenkort zal samenkomen gaat zich buigen over het quotum dat in het eerste jaar van de overeenkomst aan de Russische vaartuigen zal worden toegekend.



De overeenkomst voorziet ook in een wetenschappelijke en technische samenwerking voor de monitoring van het ecosysteem in Marokkaanse wateren. Het nationale instituut voor visserijonderzoek gaat daarvoor samenwerken met haar Russische tegenhanger.

Door de overeenkomst kunnen Marokkaanse studenten profiteren van opleidingsbeurzen in Russische instellingen die gespecialiseerd zijn in zeevisserij.

