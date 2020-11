Marokko: Ook Bahrein opent binnenkort consulaat in Laayoune

Golfstaat Bahrein heeft aangekondigd een ​​consulaat in het Zuid-Marokkaanse Laayoune te willen openen.

De koning van Bahrein Sheikh Hamad Bin Isa Al Khalifa deelde zijn beslissing donderdag tijdens een telefoongesprek met koning Mohammed VI.

Bahrein wordt daarmee het derde Arabische land met diplomatieke vertegenwoordiging in de zuidelijke provincie van Marokko. Eerder had de Emiraten (VAE) een consulaat geopend Laayoune en Jordanië is bezig met de voorbereidingen voor de opening van haar consulaat.

Tijdens het telefoongesprek prees de Bahreinse leider de recente beslissing van koning Mohammed VI om de grensovergang van El Guerguerate veilig te stellen.



Het Marokkaanse leger (FAR) had op 13 november een militaire operatie uitgevoerd in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek. De inzet van FAR was nodig om de gewapende Polisario-rebellen te verdrijven die sinds september de grensovergang El Guerguerate blokkeerden. Het kleine dorpje bevindt zich in het uiterste zuidwesten van de Marokkaanse Sahara, 11 km van de grens met Mauritanië, en dient als bufferzone tussen de twee landen.

De operatie resulteerde in de terugtrekking van de gewapende rebellen. Het wegverkeer in de grensstreek werd de dag daarna weer hervat.



Bahrein was een van de eerste landen die zich solidair verklaarde met het optreden van Marokko. Het Bahreinse ministerie van Buitenlandse Zaken onderstreepte het recht van Marokko om haar soevereiniteit en veiligheid te verdedigen en veroordeelde de vijandelijkheden van Polisario in de regio.

Bahrein omschreef de wegblokkade door de gewapende Polisario-milities als een ernstige bedreiging voor de burgerlijke en commerciële beweging, een "schending van militaire overeenkomsten" en een poging om de veiligheid en stabiliteit in de regio te destabiliseren.



Consulaten en ambassades

Marokko is in rap tempo bezig met het openen van consulaten in Dakhla en Laayoune, te midden van toenemende protesten van Polisario-activisten. De separatisten hebben zich het afgelopen jaar, met hernieuwde inspanning en met hulp van buurland Algerije, hevig verzet tegen de opening van Afrikaanse consulaten in de zuidelijke regio's.

Sinds november 2019 heeft de opening van verschillende Afrikaanse ambassades en consulaten in Dakhla en Laayoune meer geloof gegeven aan de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

