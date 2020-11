Algerijnse president uit Duits ziekenhuis na coronabesmetting

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune heeft het Duitse ziekenhuis waar hij werd behandeld voor Covid-19 verlaten.

Hij was daar ruim een maand geleden opgenomen. De 75-jarige Tebboune keert "in de komende dagen" terug naar zijn vaderland, meldde zijn kantoor. Het Algerijnse staatshoofd had half november al de behandeling tegen het virus afgerond. Hij brengt het restant van zijn herstelperiode nog door in Duitsland.

Tebboune werd vorige maand overgebracht naar een Algerijns militair hospitaal en vervolgens op 28 oktober met een speciale vlucht overgeplaatst naar Duitsland.

Zijn kantoor legde aanvankelijk de reden voor de verhuizing niet uit, maar bevestigde een week later dat hij het coronavirus had opgelopen. De president, een zware roker, zou volgens zijn kantoor "geleidelijk" herstellen.



Voorafgaand aan zijn ziekenhuisopname hadden verschillende hoge functionarissen in de omgeving van de president COVID-19-symptomen ontwikkeld. Tebboune werd op advies van zijn medische staf in "vrijwillige preventieve opsluiting" geplaatst.

Buurland Algerije heeft tot dusver 82.210 coronabesmettingen en 2.410 sterfgevallen geregistreerd.

© ANP 2020