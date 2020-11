Nasser Zefzafi op bezoek bij zieke moeder in oncologiecentrum

Nasser Zefzafi heeft vrijdag de Tanger 2 gevangenis in Ain Aalia verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken.

Dat meldt nieuwsdienst Alyaoum24 vrijdag. De voorman van de Hirak-rif beweging heeft onder zware bewaking het detentiecentrum in Tanger verlaten.

Zefzafi heeft zijn moeder bezocht in de zorginstelling waar ze wordt behandeld tegen kanker.

Het verlof is onderdeel van de overeenkomst tussen de gevangenisautoriteiten DGAPR en de Hirak-Rif gedetineerden na de recente hongerstaking van onder meer Nasser Zefzafi en Nabil Ahamjik.



De twee beëindigden begin september hun 25-dagen durende hongerstaking in de Ras Lma gevangenis in Fez en werden overgeplaatst naar andere detentiecenta in het land.

Hirak du Rif

De leider van de Hirak Rif-beweging, Nasser Zefzafi, zit momenteel een gevangenisstraf van 20 jaar uit in de Tanger 2 gevangenis in Tanger. Veel activisten, onder leiding van Zefzafi, werden gearresteerd wegens samenzwering tegen de staat nadat deze in 2016 en 2017 in Al Hoceima protesteerden tegen de levensomstandigheden in het noord-oosten van Marokko.



De protesten werden in 2016 aangewakkerd door de dood van visboer Mouhcine Fikri. De 31-jarige Fikri werd vermorzeld in een vuilniswagen toen hij probeerde zijn zojuist gekochte partij zwaardvis te redden nadat deze door de lokale autoriteiten in beslag was genomen.

De felle protesten werden geïnspireerd door de 20 februari-beweging, die tijdens de Arabische Lente in Marokko tevergeefs heeft geprobeerd de macht van de Marokkaanse koning te breken. Betogers in de Noordelijke steden zouden de dood van de visverkoper hebben vergeleken met de tragische zelfmoord van de Tunesische straatverkoper waarmee in 2010 de Arabische Lente begon.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

© MAROKKO.NL 2020