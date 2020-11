Israëlische gevechtsvliegtuigen schenden luchtruim Beiroet

Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben maandag het Libanese luchtruim geschonden door over de hoofdstad Beiroet en verschillende andere delen van het land te vliegen.

Inwoners van Beiroet en voorsteden hoorden harde knallen toen de gevechtsvliegtuigen door de geluidsbarrière heen vlogen.

De Israëliërs vlogen ook over de zuidelijke stad Sidon en de Jezzine, ten zuiden van de hoofdstad, evenals over gebieden in het noorden van Beiroet.

Het Libanese leger maakt regelmatig melding van schendingen van het luchtruim door Israëlische gevechtsvliegtuigen en drones.



Libanon is verwikkeld in een geschil met Israël over een gebied in de Middellandse Zee van ongeveer 860 vierkante kilometer (ongeveer 332 vierkante mijl), bekend als Zone nr. 9, dat rijk is aan olie en gas.

In de afgelopen maanden hebben Libanon en Israël elkaar beschuldigd van land-, lucht- en maritieme ruimteschendingen.

