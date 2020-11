Tweetal gearresteerd voor verhuren ontvoerde baby aan bedelaars

Een vrouw en een man zijn zaterdag in de hoofdstad Rabat gearresteerd voor hun vermeende betrokkenheid bij mensenhandel

De moeder had haar kind 'uitgeleend' aan de man zodat hij op het Bab el Had plein in Rabat kon bedelen. Het tweetal werd opgepakt nadat de vrouw aangifte deed van ontvoering van haar baby.

De moeder stapte naar de politie nadat de 25-jarige man weigerde het kind na 48 uur te retourneren. Beide zijn gearresteerd en voorgeleidt aan de rechter-commisaris. Ze worden beschuldigd van mensenhandel, ontvoering en kindermishandeling.

Het openbaar ministerie onderzoekt of nog meer mensen betrokken zijn bij de opmerkelijke zaak.

