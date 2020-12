Lichte daling van aantal coronagevallen afgelopen week

Het aantal coronagevallen is ook de afgelopen week licht gedaald. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 33.949 meldingen van positieve coronatests.

Een week eerder waren het er 36.931 en de week daarvoor 37.706. Ook het aantal sterfgevallen daalde. In de afgelopen zeven dagen kwamen 406 meldingen van overleden coronapatiënten binnen, tegen 422 de week ervoor.

Verder werden 1007 coronapatiënten opgenomen op een verpleegafdeling van een ziekenhuis en 183 op de intensive care. De week ervoor waren het er respectievelijk 1291 en 193.

Het zogeheten reproductiegetal bleef vrijwel gelijk. Het cijfer staat nu op 1,04, tegen 1,02 vorige week. Dat betekent dat de uitbraak vrijwel stabiel blijft. Het getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking. Hoe hoger het boven de 1 komt, hoe sneller het virus zich kan verspreiden.



Besmettingsbronnen

Van ongeveer de helft van alle mensen die in november positief zijn getest, is bekend waar ze de coronabesmetting hebben opgelopen. De belangrijkste bron blijft de thuissituatie, met familieleden en huisgenoten.

Daarna volgt het bezoek van vrienden en familieleden aan huis. Op de derde plaats staat de werkplek. "Het blijft dan ook belangrijk zo veel mogelijk thuis te werken om besmettingen te voorkomen", stelt het RIVM daarom.



Het aantal besmettingen onder tieners is afgelopen week iets gedaald. Op elke honderdduizend 13- tot 17-jarigen testten vorige week bijna 340 positief. Dat is wel iets minder dan de week ervoor. De enige leeftijdsgroep waar het aantal coronagevallen iets is gestegen, zijn de kinderen van 12 jaar en jonger. Het aantal gevallen steeg van 54 naar 58 op de 100.000.

De teststraten van de GGD'en hebben iets meer mensen getest, maar dat leverde iets minder nieuwe gevallen op. Een op de negen tests was positief, tegen een op de acht vorige week. Eind oktober was zelfs bijna een op de vijf tests positief.

