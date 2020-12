Vaccinatie tegen corona mogelijk vanaf eerste week van januari in Nederland

In de eerste week van januari worden mogelijk de eerste mensen ingeënt tegen het coronavirus.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft dat dinsdag laten weten naar aanleiding van de planning van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) dat de vaccins moet goedkeuren.

Hij houdt vanwege die beoordeling nog wel een slag om de arm. De logistieke operatie is er in ieder geval op gericht om in de week van 4 januari te beginnen met de vaccinatie. Het RIVM, GGD's, de huisartsen en de artsen in verpleeghuizen en instellingen werken hierin samen.

"Het vaccin is nu binnen handbereik en daarmee staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in deze crisis." Het is nu eerst belangrijk dat het EMA zorgvuldig zijn werk doet, aldus de minister.



"Maar hier geldt ook een waarschuwing: dit is echt het meest gunstige scenario. EMA en de Europese Commissie zijn eerst aan zet. En veiligheid gaat voor snelheid", zegt De Jonge.

Bewoners verpleeghuizen als eerste aan de beurt

Het kabinet besloot dat bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen, als eerste aan de beurt komen. Het gaat om ruim 150.000 mensen.



Maar of het eerste vaccin dat beschikbaar komt, echt geschikt is voor deze doelgroepen, moet nog blijken uit de beoordeling van EMA, stelt De Jonge. Mocht dit niet het geval zijn, dan worden mogelijk mensen dichtbij deze groepen ingeënt, zoals bijvoorbeeld medewerkers van verpleeghuizen.

De Jonge noemt de vaccinatiestrategie "wendbaar". Er worden meerdere scenario's uitgewerkt.



Het eerste vaccin dat wordt verwacht - van BioNTech/Pfizer - kan deze maand al aan Nederland worden geleverd, voordat het is toegelaten op de markt. Het gaat dan om een miljoen doses, waarmee 450.000 mensen kunnen worden ingeënt.

Zodra de toestemming er is, kan meteen worden begonnen met het vaccineren. De vaccins zullen op een of meerdere geheime, beveiligde locaties worden opgeslagen.



Het EMA maakte dinsdag bekend dat BioNTech/Pfizer en Moderna een aanvraag tot markttoelating hebben gedaan. Het agentschap gaat de vaccins nu beoordelen op onder meer veiligheid, kwaliteit en effectiviteit.

Ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is hierbij betrokken. Als dat voorspoedig verloopt, verwacht EMA uiterlijk 29 december met een oordeel te komen over het vaccin van BioNTech/Pfizer.

Als dit positief is, dan zal de Europese Commissie mogelijk nog voor de jaarwisseling een besluit kunnen nemen over de toelating van het vaccin tot de Europese markt. Het besluit over het vaccin van Moderna wordt half januari verwacht.

