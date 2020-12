Rutte wil geen nieuw onderzoek naar steun aan rebellen Syrië

Premier Mark Rutte wil niet dat er toch nog een feitenonderzoek komt naar de Nederlandse steun aan gewapende rebellen in Syrië.

Regeringspartijen CDA en ChristenUnie dringen hier op aan. Rutte heeft zich persoonlijk met de kwestie bemoeid om het onderzoek te verhinderen, zei hij tijdens het Vragenuurtje. Volgens de premier is alle informatie al met de Tweede Kamer gedeeld over de geheime steun (geen wapens) die Nederland tussen 2015 en 2018 aan meer dan twintig rebellengroepen in Syrië gaf.

"Het onderzoek zal niets nieuws opleveren." Na afloop bleek een deel van de hulp in handen te zijn gekomen van jihadisten die mensenrechtenschendingen pleegden.

Vorige week meldden Nieuwsuur en Trouw al dat de premier zich met het dossier had bemoeid. Hij zou ministers hebben gevraagd bij hun fracties aan te dringen het onderzoek niet te steunen. "Ik bemoei me met zoveel dingen, daar kan ik nu niet op ingaan", zei hij vrijdag nog na de ministerraad.



Strijders lopen gevaar

Volgens Rutte lopen de strijders van de destijds gesteunde groepen gevaar als er een feitenonderzoek komt. Ook zou het kunnen leiden tot spanningen met bondgenoten. Bovendien is onderzoek in Syrië op dit moment niet mogelijk omdat dat te gevaarlijk is.

Sadet Karabulut (SP) denkt dat de premier de zaak in de doofpot probeert te stoppen. Ook is nog lang niet alles van de steun bekend, zei ze. "We weten alles nog niet." Het nieuwe onderzoek moet volgens haar onder meer duidelijk maken of het internationaal recht is geschonden.



CDA en ChristenUnie hebben de motie voor het nieuwe feitenonderzoek aangehouden. CDA'er Martijn van Helvert gaat vervolgvragen stellen en daarna de motie alsnog in stemming brengen.

Het is de vraag of de motie het dan gaat halen. GroenLinks en D66 hebben al laten weten weten de motie niet te zullen steunen.

© ANP 2020