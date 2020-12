Steeds meer personeel in de zorg ziek

Zorginstanties hebben in de herfst opnieuw een hoger percentage ziekteverzuim onder personeel gemeld.

Waar het verzuimpercentage in september op 6,28 procent lag, steeg dit in oktober tot 7,22 procent, aldus kennisnetwerk op het gebied van verzuim Vernet. In augustus lag het verzuimpercentage op 5,73 procent.

Vanaf maart, het begin van de coronapandemie, meldden zorginstanties zonder uitzondering hogere verzuimpercentages dan in 2019.

In oktober waren dagelijks ongeveer 67.000 werknemers van ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en uit de gehandicaptenzorg en de verzorging, verpleeg- en thuiszorg niet inzetbaar.



In totaal werken er volgens Vernet zo'n 930.000 mensen in deze sectoren. Academische ziekenhuizen zijn niet meegenomen in het onderzoek. Ook zijn de cijfers exclusief werknemers die wegens de corona-uitbraak in thuisquarantaine zaten of wachtten op een testuitslag.

Druk voor pandemie ook al hoog

Een reden voor de stijgende cijfers is volgens Vernet de extra druk op het personeel in de zorg door de tweede coronagolf. "De druk op werknemers was ook voor de pandemie al hoog. En dit ziekteverzuim hakt er alleen maar verder in. Want als de helft van het personeel op een afdeling ziek is of in quarantaine moet, wat denk je dan dat er met de andere helft gebeurt?"



Het onderzoek van Vernet beslaat zo'n 80 procent van de werknemers in Nederlandse ziekenhuizen, academische ziekenhuizen uitgesloten. Uit de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg zijn zo'n 70 tot 75 procent van de werknemers in het onderzoek opgenomen en uit de verpleeghuis- en thuiszorg zo'n 55 procent.

Welke zorginstellingen data voor het onderzoek aanleverden kan een woordvoerder van Vernet niet zeggen.

