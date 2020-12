Verdachte doodrijden mensen Trier is 51-jarige man uit omgeving

De verdachte die is opgepakt voor het doodrijden van meerdere mensen in Trier is een 51-jarige man uit de omgeving van de Duitse stad.

Volgens de politie wordt de man momenteel verhoord. Burgemeester van Trier Wolfram Leibe gaat uit van opzet.

De politie in Trier meldde eerst op Twitter dat er twee doden waren gevallen, in een latere tweet werd gesproken over meerdere doden en gewonden. Volgens lokale media zijn zeker vijftien mensen gewond geraakt.

Er zijn meerdere doden en er liggen rijen met zwaargewonden, aldus een woordvoerder van de politie.



De binnenstad van Trier is afgesloten en mensen wordt nog steeds afgeraden om daarheen te gaan. Het verzorgen van de gewonden heeft de hoogste prioriteit, aldus burgemeester Wolfram Leibe: "We gaan ervan uit dat de man opzettelijk inreed op de voetgangers."

Ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat ze mensen door de lucht zagen vliegen door de aanrijding. Het is volgens de politie nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en of de aanval gericht was op specifieke personen.

