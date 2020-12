Veiligheidskringen: geen terreurmotief bij doodrijder Trier

buitenland 1 dec 18:05

De 51-jarige Duitser die in de voetgangerszone in hartje Trier opzettelijk meerdere mensen doodreed, had geen terroristische of politieke motieven.

Dat zou zijn vernomen in veiligheidskringen. Er zouden geen aanwijzingen zijn voor een aanslag. De dader gold bij de autoriteiten ook niet als gevaarlijk, zoals dat doorgaans wel geldt bij bijvoorbeeld geradicaliseerde moslims. Hij zou willekeurig mensen hebben aangereden. Onder de doden is een baby, melden de regionale autoriteiten.