Vier doden na aanrijding in voetgangerszone Trier

Bij de amokrit dinsdag in de voetgangerszone van de Duitse stad Trier zijn vier doden gevallen, onder wie een baby, meldt de Duitse politie.

Volgens de politie is er geen sprake van een politiek of terroristisch motief voor het bloedbad, maar de dader reed met een auto wel opzettelijk in op de voetgangers.

Justitie sluit niet uit dat psychiatrische problemen een rol speelden. De automobilist was onder invloed van alcohol. De 51-jarige Duitser kon worden aangehouden. Hij komt uit de regio Trier. Volgens de politie had hij de afgelopen dag in zijn auto doorgebracht en was hij niet thuis geweest.

Vijftien mensen zijn gewond geraakt, vier mensen hebben zware verwondingen. Tientallen mensen die in de binnenstad van Trier waren, hebben de aanval zien gebeuren.



De slachtoffers zijn, behalve de baby van negen maanden, een vrouw van 25, een man van 45 en een 73-jarige vrouw. De moeder van de baby ligt in het ziekenhuis.

De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Rijnland-Palts zegt dat aan de route die de man in zijn auto aflegde te zien was dat de aanval opzettelijk was. "Hij is zigzaggend gereden om zoveel mogelijk leed te berokkenen aan de voetgangers", aldus minister Roger Lewentz.

